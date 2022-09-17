Мир повернулся к Армении "задом"

Автор: Лейла Таривердиева

Когда мы говорим, что мир устал от армянских жалоб, обид и соплей, мы говорим об этом объективно.

В последние двое суток в Армении жили происходившим в Совете безопасности ООН, где по инициативе Франции было созвано экстренное заседание в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. Два дня армянское общество настраивали на принятие в СБ некоего осуждающего Баку документа, который в итоге принят не был. Напомним, что в период 44-дневной войны была предпринята аналогичная попытка, которая тоже не привела к успеху благодаря друзьям нашей страны, хотя геополитическая ситуация была куда сложнее для нас. Сегодняшний же расклад исключает принятия какой-либо резолюции против Азербайджана, что, в принципе, было понятно с самого начала. Все, на что могла бы рассчитывать Армения, это документ, призывающий к миру и продолжению переговоров. Но ей хотелось вовсе не этого.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян, желая как-то сгладить неудачу и разочарование, заявил накануне, что хотя документ в СБ не принят, это "никоим образом не должно принижать важность прошедших обсуждений". Он постарался успокоить армян, сказав, что в ходе обсуждений термин "агрессия" был употреблен неоднократно. Да и зачем какой-то документ, если "международное сообщество очень четко заняло позиции по имеющимся вопросам".

Действительно, для чего документ? Армении как никому другому известно, что резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению только согласно Уставу, в реальности же они не способны как-то влиять на ситуацию. Сама же Армения проигнорировала аж три резолюции ООН, предписывавшие ей убираться с территорий Азербайджана. Так что целью инициации обсуждений было не наказание Баку, а превращение справедливых шагов азербайджанской стороны в предмет всемирного обсуждения с осуждением и, возможно, пересмотром каких-то обязательств.

Надо сказать, что Баку не скрывает того, что осуществил контртеррористическую операцию на территории Армении, конкретно указывает координаты и результаты своих действий. Ему нечего скрывать, потому что граница, которую он, дескать, нарушил, в данном случае является условной, а если точнее - не существует. Виновата в этом армянская сторона, два года упорно затягивающая процесс делимитации и демаркации. Причины такого поведения понятны - желание получить что-то большее, чем полагается. Теперь же благодаря своей недальновидности и глупости армяне получили возможность почувствовать, каково это, когда армия противника стоит на твоей земле, а мировое сообщество не бросается тебе на помощь. Но на этом параллели заканчиваются. Действия Азербайджанской армии полностью оправданы и являются ответом на масштабную провокацию и диверсионную деятельность армянской стороны. Контртеррористическая операция не сопровождалась ударами по гражданским объектам и городам, этнической чисткой и жестокостью по отношению к мирным гражданам Армении. Хотя армянская сторона и старается доказать обратное, сделать ей это не удастся. Назвать операцию ВС Азербайджана агрессией никак невозможно.

Из этих реалий исходили члены Совбеза, продемонстрировавшие почти единогласно нейтральную позицию. Причин для этого много. В первую очередь, это успешная дипломатия Баку. За два года была проделана огромная работа, позволившая развернуть многих к нам "передом", а к Армении "задом". Армяне перестали быть правыми по умолчанию, их вывели из-под опеки как отработанный материал. Проще говоря, они всем надоели. Результат дал о себе знать во время контрдействий Азербайджанской армии 13-14 сентября. Это была совсем не та реакция, какая наблюдалась осенью 2020 года, когда Азербайджан действовал на своей суверенной территории, не нарушая никаких международных норм, и был подвергнут анафеме. Напомним "историческое" заседание Совбеза ООН 19 октября 2020 года, инициированное сопредседателями ныне покойной Минской группы ОБСЕ. Сопреды совместно с председателем СБ подготовили и разослали странам-членам для утверждения проект заявления, не отвечающего интересам Азербайджана. В нем не было никакого упоминания о резолюциях 822, 853, 874 и 884 того же Совбеза ООН от 1993 года, словно этих документов, требующих вывода армянских войск с азербайджанских территорий вовсе не существовало. Бывшие в то время в статусе непостоянных членов СБ семь стран Движения неприсоединения, а также постоянный член Совбеза Великобритания остановили эту несправедливость. Напомним, что в 1993 году за указанные резолюции единогласно проголосовали все члены СБ, в том числе те, кто потом делал все, чтобы помочь Еревану и не выполнять.

Выступая на саммите ШОС 16 сентября, Президент Ильхам Алиев многозначительно напомнил о безразличии ООН к выполнению странами-членами ее же резолюций. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет, пока Азербайджан сам не претворил эти резолюции в жизнь, заметил он.

27 лет Армения откровенно игнорировала требования ООН, но снова и снова пытается решить свои проблемы за счет всемирной организации. Возможно, последние обсуждения отобьют у нее такую привычку, и в "списке армянских надежд" станет одной строчкой меньше.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов:

"Да, Франция вывела на повестку ситуацию на границе, но каких-либо специфических ожиданий и действий в соответствии с 7-й частью или 51-й статьей Устава ООН не предусматривалось. 7-я часть предусматривает меры по предотвращению действий агрессора, начиная с предупреждения, санкций, вплоть до военного вмешательства. А 51-я определяет право на самооборону.

Чтобы не было путаницы, поясню, что ситуация на армяно-азербайджанской границе рассматривалась с точки зрения Армении, а не Азербайджана, разговор шел о том, можно ли применить касательно Армении 51-ю статью Устава ООН. Азербайджан же однозначно заявляет, что эскалация происходит на территории с неопределенными границами, и в подробностях указывает, какая военная инфраструктура и в каких городах РА была уничтожена. Баку также подчеркивает, что это была ответная операция, и в целом эта позиция была принята, о чем можно судить по прошедшим обсуждениям. Члены СБ высказались по ситуации и было заметно, что никто не был заинтересован в том, чтобы объявлять какую-то из сторон, в данном случае Азербайджан, агрессором. Как я понимаю, у членов Совбеза есть достаточно ясное представление о том, что те боестолкновения, которые происходят сегодня на границе, не подпадают под статью 51 Устава ООН, предусматривающую коллективную самооборону.

Граница не делимитирована и не демаркирована. Между двумя странами имеют место военные действия, но они не могут регулироваться указанными статьями по причине неопределенности границ. Те страны-члены Совбеза, которые не имеют интересов в нашем регионе, использовали более осторожную риторику. Те, которые их имеют, высказали более четкую позицию. Например, Россия, представитель которой заявил о посредничестве Москвы, напомнил о Трехстороннем заявлении и отметил, что при российском содействии предотвращается наращивание напряженности между двумя странами.

Армянская сторона всячески пытается создать видимость, что обсуждения в Совбезе ООН имеют какие-то положительные последствия для Армении. Однако, повторю, изначально никто не собирался принимать никаких резолюций, что само по себе уже означает провал внешнеполитического курса Еревана. Выступления были нейтральными, и, вопреки утверждениям армянской стороны, слово "агрессор" использовалось вовсе не так часто. Его использовала только непостоянный член СБ Индия, и то не в применении к какой-то из сторон. Все прошло в очень нейтральных тонах. Ни один из членов Совбеза не выступил с резким осуждением Азербайджана, как ожидала Армения".