Дискредитировавшая себя ООН идет по стопам Лиги наций

Автор: Лейла Таривердиева

"При сильной ООН мир становится лучше". Такую мысль высказала в своей статье в связи с 70-летием Организации одна из ветеранов ООН, с горечью констатируя, что Организация Объединенных Наций все больше политизируется, страны слишком активно вмешиваются в управление, а за нарушение ее фундаментальных принципов не применяются никакие наказания и санкции.

Сказано это было семь лет назад, но, как показывают сегодняшние реалии, ничего в этом вопросе не изменилось. Критика, начавшаяся несколько лет назад, не возымела действия, и можно с сожалением констатировать, что ООН утеряла дееспособность и превратилась в общей массе разбросанных по всему миру своих сотрудников и центрального аппарата в своеобразный оркестр, который внимательно следит за дирижерской палочкой. У кого в руках сегодня находится эта палочка? Думается, ответ хорошо известен.

Не случайно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган как-то жестко заметил, что мир не состоит только из пяти стран, имея в виду постоянных членов Совета Безопасности. Эти страны являются константой в СБ уже почти восемьдесят лет, хотя за годы, прошедшие после Второй мировой, очень многое в мире изменилось.

О необходимости реформирования главной организации мира неоднократно заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы выступаем за реформы, которые положат конец избирательному выполнению решений Совета Безопасности ООН на основе политических предпочтений", - заявил глава государства на проходившей в Баку конференции парламентской сети Движения неприсоединения.

Ни для кого не секрет, что страны-члены ДН являются "неродными" и Организация уделяет им минимум внимания, сосредоточившись на интересах сильных держав. Проблемы так называемого третьего мира не решаются, точнее, решаются только в форме подачек в виде гуманитарной помощи или незначительных финансовых вливаний, неспособных изменить ситуации, к которым требуется системный и адресный подход.

О кризисе ООН заговорили после начала сирийского кризиса. Пандемия же COVID-19 и действия России в Украине полностью изменили мировой порядок. Президент Азербайджана говорил об этом не раз и повторил на днях, выступая на форуме в Италии. Мир никогда не будет таким, каким был до февраля. И правда, с начала 2022 года мир все дальше уходит от того, каким он был недолгое время после окончания холодной войны. Он все больше сползает к закону джунглей. Международное право не действует, оно растоптано и пускается в ход только в выгодных определенным странам случаях. И главная вина тут лежит на ООН.

После Второй мировой войны образовался новый мировой порядок, когда многим идея мировой организации, способной решать общечеловеческие проблемы, стала казаться реальной. В свое время такие же надежды возлагались на Лигу наций, но организация провалилась, потому что преследовала интересы только двух стран - Великобритании и Франции. Та же участь может ждать ООН, которая пляшет под дудку даже не двух, а одной страны - Соединенных Штатов Америки. Подразделение же ООН - ЮНЕСКО действует не как мировая структура, а как отдел министерства иностранных дел Франции. Последнее мы наблюдаем на примере отношения ЮНЕСКО к уничтожению армянами азербайджанского наследия, точнее, не отношения, а полного безразличия.

Слабость и недееспособность Организации Объединенных Наций очень рельефно проявились с началом пандемии. Структура, призванная взять в свои руки дело борьбы с опасным вирусом, объединить страны мира для достижения единой цели, растерялась и в конечном итоге занялась уже привычным для нее делом - обеспечением интересов влиятельных держав. Пока развитой мир при содействии ООН и ВОЗ спасал себя, страны третьего мира оказались на грани катастрофы. Переключить внимание на них заставила настойчивость и требовательность Президента Азербайджана, который, заручившись поддержкой 130 стран-членов Движения неприсоединения, добился проведения спецсессии ООН и принятия каких-то решений на международном уровне. Только после этого ООН была вынуждена обратить взор на развивающиеся страны, терпящие бедствие в связи с отсутствием доступа к вакцинам, перекрытого богатыми государствами. Даже Азербайджан, обладающий средствами на закупку вакцины, не раз сталкивался с откровенными махинациями европейских стран и даже кражей. Что же говорить о странах третьего мира, вся надежда которых была лишь на гуманитарную помощь?

А теперь, как говорится, о личном. Как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, в некоторых случаях резолюции Совета безопасности выполняются в течение нескольких дней, в случае Азербайджана они оставались на бумаге в течение 28 лет. В конечном итоге Азербайджан сам был вынужден взяться за выполнение резолюций ООН и сделал это в 2020 году очень успешно. Очень показательной в плане подверженности Организации влиянию и неспособности ее ориентироваться в сложных международных ситуациях была ситуация, когда в разгар 44-дневной войны в Совбезе едва не была принята антиазербайджанская резолюция. Этот безобразный шаг был предотвращен друзьями Азербайджана. ООН удалось избежать очередного позора, но очередная строчка в перечне пунктов доверия к Организации была вычеркнута. И на сегодня строчек в этом списке практически не осталось.

Организация продолжает совершать ошибку за ошибкой. Правда, вряд ли в руководстве структуры об этом задумываются. Тем не менее, факт остается фактом - за почти что два года с момента окончания кровавого тридцатилетнего карабахского конфликта высшее руководство ООН так и не появилось в зоне бывшей оккупации. Армянская оккупация сопровождалась невиданными в современной истории тотальными разрушениями, этническими чистками, преступлениями против человечности, привела к огромным человеческим потерям и экологическому кризису, однако руководство Организации сделало вид, что не заметило окончания конфликта. Никакого одобрения самого факта завершения конфликта не последовало, хотя сама же ООН в 1993 году приняла аж четыре резолюции, требующие его немедленного прекращения. Даже такие тенденциозные организации, как Amnesty International и Human Rights Watch временами ссылаются на эти документы, руководители и чиновники ООН в последние годы не раз демонстрировали устойчивую избирательную амнезию.

Организация с мировым статусом, устав которой заставляет прослезиться сторонников гуманистических общечеловеческих идей, не должна делать разницы между конфликтами, но это происходит. В середине августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша совершил второй визит в Украину. В первый раз, в апреле он посетил окрестности Киева, теперь прибыл во Львов. Под впечатлением от разрушений в украинской столице он заявил, что Украина - это "точка отсчета для мира, к которому мы стремимся".

Нельзя не согласиться - трагедия украинского народа ужасна. Страна потеряла территории, ее целостность нарушена, рушатся прекрасные города, под бомбами погибают дети, и конца этому ужасу не видно. НО! Но господин Гутерриш должен помнить, что виновата в происходящем сегодня в Украине, в первую очередь, возглавляемая им ныне организация, которая тридцать лет назад ничего не сделала для прекращения геноцида азербайджанского народа и аннексии суверенных территорий Азербайджана. Не Украина, а Азербайджане был той точкой отсчета для мира, но ООН пропустила свой момент истины. Будь организация тогда настойчива и жестка, потребуй она выполнения своих решений от захватчика, мир сегодня не напоминал бы джунгли, где правит только сила. Попустительство армянской агрессии открыло ящик Пандоры для мира, и теперь вывалившегося из него зла не собрать. Азербайджан долго верил в силу международного права и дипломатию, но и он в конце концов осознал, что все в этом мире, в системе международных отношений завязано на силе.

Ладно война, ладно разгром Армении, но по обсуждаемому сегодня мирному договору между Баку и Ереваном руководство ООН могло бы высказаться. Или по проблеме мин. Азербайджан на сегодня лидирует по степени заражения минами. Наша страна сама и с помощью своих друзей решает эту проблему и не ждет никакой помощи от дискредитировавшей себя ООН. Но хотя бы для проформы, для того, чтобы показать, что ее Устав - это не бессмысленный сборник фраз, Организация могла бы просто выразить сочувствие. Вместо этого руководство структуры продолжает произносить общие фразы в стиле времен оккупации и используя терминологию ныне покойной Минской группы.

В заключение еще раз напомним о судьбе предшественницы ООН - Лиги наций. Созданная в 1920 году, она прекратила существование в 1946 году, после завершения Второй мировой войны и атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Декларированные цели Лиги были самыми что ни на есть прекрасными - разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, улучшение качества жизни на планете. Однако за время своего существования она не сумела реализовать ни одного пункта. Структура, в реальности представлявшая собой "клуб по интересам" для ведущих западных держав, не смогла предотвратить ни одного конфликта, проморгала фашизм и только бессильно наблюдала за последствиями.

Последние десятилетия показывают, что ООН идет по тому же пути. След в след...