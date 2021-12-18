ООН прислушалось к Президенту Ильхаму Алиеву

Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения успешно продолжает свое глобальное лидерство в мобилизации международного сообщества на борьбу с пандемией. Инициаторство и глобальные лидерские качества Президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией коронавируса в очередной раз были высоко оценены в Организации Объединенных Наций (ООН). Инициативу Президента Ильхама Алиева о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19 в ООН поддержали 179 стран-участниц организации, что является наглядным свидетельством доверия к Азербайджану и его лидеру.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, состоявшейся 24 сентября 2021 года, в очередной раз раскритиковал "вакцинный национализм", создающий неравный доступ к вакцинам между богатыми и бедными странами, а также призвал к добросовестному распределению вакцин между всеми странами. На сессии глава Азербайджана выступил с предложением создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период.

Президент Ильхам Алиев обратил внимание на дисбаланс, когда богатые страны закупают вакцины в объеме, в несколько раз превышающем их население, в то время, как малоимущим странам остаются крохи. Согласно международным отчетам, 75 процентов имеющихся в мире доз вакцин были приобретены 10 богатыми странами, а вакцинация в странах с низкими доходами составляла менее 2 процентов. Как известно, членами Движения неприсоединения в большинстве являются не самые богатые страны мира, и не будет преувеличением сказать, что инициативы Баку были для них жизненно важны. Возникший дисбаланс сегодня начинает выправляться. После того, как тема справедливости в деле вакцинации была вынесена Президентом Ильхамом Алиевым на международный уровень, ведущие страны мира поддержали его усилия. Начало приходить понимание того, что в условиях пандемии, охватившей всю планету, обособление смерти подобно. Никто не сможет спастись поодиночке, и только кооперация, только гуманный и справедливый подход способны дать толчок к решению проблемы.

Генеральная Ассамблея ООН прислушалась к мудрым словам главы азербайджанского государства и по инициативе Азербайджана была принята резолюция о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19, которую поддержали 179 стран.

В рамках ДН Президент Ильхам Алиев не раз выступал с инициативами относительно справедливого распределения вакцин и объединения усилий мира в борьбе с пандемией. Принятием этой резолюции международное сообщество поддерживает инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по борьбе с пандемией COVID-19 и "вакцинным национализмом". Глава нашего государства был одним из первых лидеров, привлекших широкое международное внимание к этой проблеме. В то время, как в мире перед лицом пандемической угрозы началось разобщение, сильные страны и международные организации, можно сказать, сбросили со счетов государства, неспособные самостоятельно справляться с проблемой, именно из Баку прозвучали слова о недопустимости подобной ситуации и ее угрозе всему человечеству.

В мае 2020 года в целях содействия глобальным усилиям по преодолению беспрецедентных универсальных последствий пандемии и оказания оперативной, адекватной и всесторонней помощи государствам-членам Движения неприсоединения Азербайджан в качестве председателя ДН созвал онлайн-саммит Контактной группы структуры по COVID-19. Практическим итогом саммита стало принятие государствами-членами Движения решения об учреждении рабочей группы по борьбе с COVID-19 и создании базы данных основных гуманитарных, медицинских потребностей и требований государств-членов с коронавирусом. Именно этой базой сегодня руководствуется Всемирная организация здравоохранения для определения помощи той или иной стране ДН.

Выдвинутую по инициативе Президента Ильхама Алиева на той встрече идею о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН по коронавирусу поддержали больше государств, чем того требуют процедурные правила ГА. 31-я специальная сессия состоялась в Нью-Йорке 3 декабря прошлого года и была посвящена глобальной борьбе с COVID-19.

Выступив в видеоформате на спецсессии, Президент Ильхам Алиев отметил, что пандемия выявила слабые места и неравенство как в развитых, так и в развивающихся странах, еще более обострив их, усугубив бедность, осложнила тяжелое положение людей из самых уязвимых категорий. Наибольшие удары пандемия нанесла по самым бедным и слабым странам.

"Движение неприсоединения глубоко обеспокоено тем, что продолжающиеся последствия кризиса отбросят назад успехи, завоеванные с большим трудом, и будут препятствовать прогрессу в достижении Целей устойчивого развития. Движение неприсоединения подчеркивает важность удобного, беспрепятственного и равного доступа всех стран к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Напомним, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева не только вносит инициативы, но и оказывает практическую помощь нуждающимся в ней. Так, наша страна внесла во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого являлась прямой помощью членам Движения неприсоединения. Далее Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам мира, включая участников ДН. Кроме того, четырем странам были безвозмездно переданы 150 тысяч доз вакцин. Это очень серьезная помощь, учитывая, что Азербайджан - не самая большая и богатая страна мира.

Благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева, с самого начала пандемии ситуация в Азербайджане остается относительно стабильной. Население полностью обеспечено вакцинами, процесс вакцинации планомерно продолжается. В стране по инициативе главы государства было введено в строй несколько модульных клиник, закуплено передовое оборудование и требуемое количество доз вакцин, оказана социальная поддержка медицинским работникам и пострадавшим от ограничений гражданам, и сегодня Азербайджану больше нет необходимости ужесточать карантинный режим.

Успехи Азербайджана в борьбе с пандемией и снижении ее воздействия на жизнь страны стали примером для многих. На уровне международных организаций неоднократно отмечались эти достижения. Неслучайно инициативы Президента Ильхама Алиева встречают такую поддержку - азербайджанский лидер знает, как надо действовать, и это он уже показал на примере своей страны.

Глобальное лидерство Азербайджана в мобилизации международных усилий для борьбы с пандемией COVID-19 будет продолжаться. Для того, чтобы с полным правом называть это лидерство глобальным, достаточно одного только председательства в Движении неприсоединения - второй по числу членов международной организации.

Инициативы Президента Ильхама Алиева служат интересам всех. В нашей стране понимают, что в нынешние времена благополучие одной страны в отрыве от прочего мира невозможно - слишком много связей и взаимозависимости. Изоляция - это не выход. И потому каждый должен думать о благе общем. Безоговорочная поддержка глобальных инициатив Президента Ильхама Алиева говорит о том, что эта истина уже становится понятна многим. Предложенная Президентом Ильхамом Алиевым модель сотрудничества в борьбе с COVID-19 однозначно поддерживается мировым сообществом, которое в очередной раз проявило благодарность лидеру Азербайджана за весомый вклад в этом направлении.

Таким образом Азербайджан стал примером для многих стран в мире, показав, как необходимо бороться с пандемией. Ведь только вместе и, объединившись, мир сможет справиться с глобальной инфекцией и вернуться к нормальной жизни. Успешную антиковидную политику Президента Ильхама Алиева высоко оценила и ВОЗ. Первого апреля по инициативе генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялась встреча главы государства с генеральным директором организации Тедросом Адханомом Гебрейесусом в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие председатель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и другие руководящие представители организации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, высоко оценив содействие Азербайджана организации во всех областях, в том числе финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, отметил, что политическая и моральная поддержка нашей страны Всемирной организации здравоохранения очень ценна.

Все эти достижения наглядно показали всему миру, что Азербайджан под грамотным руководством Президента Ильхама Алиева работает не покладая рук, инициируя серьезные дискуссии и внося значительный вклад в предотвращение пандемии коронавируса, охватившей всю планету. Наша страна показывает, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.

М.Ахмедзаде