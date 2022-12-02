В мечети в Шеки обнаружены останки Шекинского хана

В результате научных исследований и серии генетических анализов, проведенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, стало известно, что останки, обнаруженные ранее при раскопках в комплексе ханской мечети Шеки, принадлежат хану Шекинского ханства Мухаммедгусейну Муштагу, передает в пятницу Day.Az.

Основанием для этого также стало научное заключение Института археологии, этнографии и антропологии НАНА.

Исследования были проведены в Австрии, Великобритании, Эстонии и Турции.

Напомним, что с мая 2021 года Фонд Гейдара Алиева проводил реставрационные работы в комплексе мечети Шеки, в ходе которых под одним из михрабов были обнаружены крупные камни-плиты. После этого реставрационные работы на этом участке были немедленно приостановлены, и к работе приступили археологи.

Обнаруженные в могиле 52 бусины, а также бронзовые головки четок, свидетельствовали о том, что погребенный был человеком высокого религиозного или государственного статуса.

На базе этой информации, а также основываясь на записях выдающегося азербайджанского литературоведа, собирателя средневековых рукописей Салмана Мумтаза с подробностями о захоронении под михрабом мечети останков Мухаммедгусейн хана Муштага, были проведены научные исследования.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева из фрагментов обнаруженного скелета были взяты образцы и отправлены для радиоуглеродного и генетического анализа в Великобританию, в лабораторию Оксфордского университета.