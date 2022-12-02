Джейхун Байрамов рассказал греческому коллеге о препятствиях, чинимых Арменией процессу нормализации отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, стоящих на повестке двустороннего сотрудничества, по связям в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах, в том числе по сотрудничеству в рамках международных организаций.

Было подчеркнуто значение возросших контактов между Азербайджаном и Грецией в последнее время, в частности встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках церемонии открытия 1 октября текущего года газового интерконнектора Греция-Болгария.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о новых реалиях, сложившихся на постконфликтном этапе в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, а также о трудностях и препятствиях, чинимых Арменией в рамках процесса.

На встрече также была выражена взаимная заинтересованность в развитии отношений между двумя странами.