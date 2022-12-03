МИД Азербайджана направил Ирану ноту

"Любое посещение извне территорий Азербайджанской Республики должно осуществляться с соблюдением правил, установленных в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики, принципов суверенитета и территориальной целостности".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос "в последние дни распространились сообщения о том, что 14 граждан Исламской Республики Иран перешли на территорию Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, вне установленных законом погранично-пропускных пунктов".

"Что касается сообщений о незаконном переходе граждан Исламской Республики Иран на наши территории, то с целью внесения ясности в посольство Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике направлена соответствующая нота.

В настоящее время ожидается ответ противоположной стороны по этому вопросу", - сказал он.