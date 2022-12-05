https://news.day.az/politics/1516966.html Хулуси Акар прибыл с визитом в Азербайджан
Хулуси Акар прибыл с визитом в Азербайджан
В Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Как сообщает в понедельник Day.Az, делегацию в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Отметим, что по приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар и другой руководящий состав Вооруженных сил Турции совершили визит в Азербайджан с целью наблюдения за совместными учениями, проводимыми в нашей стране.
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