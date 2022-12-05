Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с разрушением армянами могил азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с разрушением Арменией могил азербайджанцев в Зангиланском районе в период оккупации.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена.

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