"Братский кулак" - это военно-политический посыл антиазербайджанским и антитурецким силам

Совместные военные учения Азербайджана и Турции под названием "Братский кулак" являются военно-политическим посланием антиазербайджанским и антитурецким силам.

Об этом сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Азербайджана полковник Джалил Халилов.

По его словам, эти учения не только отражают расширяющееся военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, но и показывают, насколько обе страны настроены на обеспечение мира и безопасности в регионе.

"Безусловно, учения "Братский кулак", в первую очередь отражают расширяющиеся отношения между Азербайджаном и Турцией в военной сфере. Эти учения показывают, что военное сотрудничество двух государств стремительно нарастает и фактически выходит на новый этап. Эти учения также показывают, насколько Азербайджан и Турция полны решимости обеспечить мир и стабильность в регионе. Наши страны совместными учениями демонстрируют, что если кто-то, какая-то сила захочет создать напряженность в регионе, угрожать стабильности, предпринять какие-то агрессивные шаги против интересов тюркского мира, то они столкнутся с "Братским кулаком"", - сказал наш собеседник.

В связи с этим полковник Халилов посоветовал всем сделать из этих маневров надлежащие выводы и воздержаться от провокаций в отношении Азербайджана и Турции. Те, кто не извлечек необходимого урока и попытается идти на провокации, получат самый жесткий ответ, сказал зампред Организации ветеранов войны.

Лейла Таривердиева