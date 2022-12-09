Азербайджан переходит к действиям: пауз больше не будет

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Действия Азербайджана носят последовательный характер и не вызывают никаких нареканий и сомнений у тех, кто знает положение вещей не понаслышке, кто знает, что нельзя давать возможности воцариться паузе. Потому что когда теряется время, набирают ход опасные тенденции.

Хорошо известно, что в регионе у нас действуют деструктивные силы. Они то и дело ищут возможность для того, чтобы заявить о себе, создать дополнительные риски и подвести дело к новой волне эскалации. Чтобы всего этого не было, необходимы продуманные действия, чтобы предотвратить нежелательные явления, а также создать реальные предпосылки для мирного сосуществования.

На фоне последовательности Баку мы видим деструктивную позицию Еревана. Мы понимаем, что в поствоенных реалиях необходимы именно те действия, которые как бы снимают с повестки тревожные тренды. Но в данном случае мы видим, что Армения действует в обратном направлении и пытается все время вызвать ощущение того, что война не окончена, а мотивы, побудившие Азербайджан к реализации мирного плана, якобы еще "сырые", "не созрели" и так далее. Понятно, что Армения в данном случае действует не в одиночку, а при содействии внешних покровителей. И, к сожалению, все эти покровители занимают очень опасную позицию по отношению к нашему региону. Им здесь не жить, они дистанционно заказывают тревожную музыку. Им выгодно эскалировать положение и наживаться на этом. Мы знаем, что реакционные круги, поджигая регионы, зарабатывают на этом дивиденды. Но с какой головой Республика Армения идет на все эти провокации, непонятно. Те, кто издалека греют руки на конфликтах в других регионах, зарабатывают. Им стабильность не нужна. Стабильность нужна самим странам поджигаемого региона, самой Армении должно быть выгодно подписание мирного договора. Вместо этого мы видим непонятные действия Еревана, который не способен сам принимать решения и перекладывает ответственность на других. А эти "другие" действуют по своему разумению.

Само собой, это не может не вызвать беспокойство у Баку и у наших друзей и партнеров. Поэтому мы не даем воцариться паузе и переходим к действиям. Наши действия очень продуманные и востребованные. Как видим, уже наши экологи взялись за дело, чтобы не дать разрастись экоциду. Они долго предупреждали армянскую сторону, Президент страны все время призывал армян к реалистичным действиям. Но соседям, видимо, приятнее прислушиваться к тем, кто издалека провоцирует обстановку и старается создать предпосылки для новой, третьей по счету карабахской войны. Но этому не бывать. И без того было достаточно долгих пауз и предоставленных армянской стороне возможностей обдумать свои действия и оценить наши предложения. Армянам был представлен пакет из пяти принципов, который те вроде бы первоначально приняли, а потом вдруг вернули нам какие-то шесть принципов.

Азербайджан выполнил все свои обязательства в срок и со всей ответственностью. Армянской стороне были предоставлены все возможные отсрочки, чтобы она попыталась выработать реалистичную позицию и ознакомиться с нашими подходами. И, наконец, мы предложили разные форматы взаимодействия. Тут и трехсторонний формат - Азербайджан-Армения-Грузия, и шестисторонний "3+3". Говоря на все это "да-да-да", на деле Армения осуществляла политику "нет-нет-нет".

И теперь, учитывая, что армянская сторона не захотела договариваться по-хорошему, нами были задействованы дополнительные механизмы, призванные обезопасить и себя, и наших соседей. Наша военная машина должна быть в полной боеготовности. Мы знаем, что по Лачинской дороге в Карабах везут вооружение, мины армянского производства 2021 года выпуска, средства связи. Тем же путем в зону временной ответственности РМК въезжают ненужные нам люди. Настало время, когда Азербайджану пора от слов переходить к делу. Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем.

Очень кстати проходят сейчас совместные азербайджано-турецкие учения. Они учитывают все существующие и гипотетические риски как с иранской, так и с армянской стороны. И в случае необходимости будут совместные действия по предотвращению террористических актов, военно-наступательных операций. Мы прекрасно знаем, что происходит в Армении, что происходит в зоне ответственности миротворцев, на земле Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана. На своей территории мы просто обязаны включаться в процессы, чтобы вовремя предотвращать попытки подрыва стабильности.

Конструктивного потенциала никогда не бывает много. Проблема в том, что мировое армянство абсолютно не желает мирной жизни армянам, проживающим в Республике Армения, и пытается всеми силами сталкивать Армению с Азербайджаном и Турцией. И, наконец, армянство рассматривает территорию Республики Армения как пространство для экспериментов и опасных опытов. Коль скоро складывается такая конъюнктура, мы не можем спокойно на это смотреть и должны находиться в полной боеготовности во всех смыслах этого слова. В случае, если армянская военная машина будет переходить к каким-то действиям, ее попытки, безусловно, будут пресечены. У нас для этого хватит и сил, и возможностей.

Сейчас в Армении и в мировом армянстве без конца поднимают вопрос безопасности небольшой армянской общины, проживающей в Карабахском регионе Азербайджана. Стоило бы напомнить этим "беспокойным" головам о трехстах тысячах азербайджанцев, ставших жертвами этнических чисток, проводившихся армянами в нашем регионе еще до Первой мировой войны. Часть азербайджанцев, проживавших на исконно тюркских землях, стали жертвами насилия, этнических чисток. И когда кто-то усиленно беспокоится о судьбе армян в Азербайджане, пусть вспомнит об изгнанных из Армении азербайджанцах, погибавших от рук армянских извергов, замерзавших на снежных перевалах. Пусть вспомнят, как армянские банды измывались в годы Первой карабахской войны над беззащитным азербайджанским населением Карабаха и Восточного Зангезура.

Азербайджанцы - не изверги, не вандалы и не варвары. Это армяне смерчем прошли по азербайджанским землям, оставив после себя только руины. Азербайджанцы по натуре толерантны и привержены многообразию, которое является для нас нормой жизни. И беспокоиться за судьбу своих собратьев в нашей стране армянам не стоит. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что проблемы и будущее армян Карабаха - это забота Азербайджанского государства. В силу нашего человеколюбия мы обеспечим их всем необходимым для нормальной жизни. Но с одним условием - чтобы они никогда больше и не пытались вынашивать сепаратистские идеи. Больше мы этого на своей земле не потерпим. Если хотят нормально жить, они должны принять наши правила и законы и влиться в азербайджанское общество, не педалируя свою национальную и религиозную идентичность.

Так что задача мирового армянства - убедить Армению жить в мире со своими соседями, потому что без этого она не сможет распрощаться с предсмертным состоянием, сумбуром и хаосом.