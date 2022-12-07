Азербайджан и Турция всех предупредили

Автор: Лейла Таривердиева

Военное сотрудничество Азербайджана и Турции это уже реальность. Началось оно со связей в военно-технической области, в сфере ВПК, а после 44-дневной войны перешло на уровень непосредственной союзнической военной взаимопомощи.

Как заявил на прошедшей недавно в Баку международной конференции по Срединному коридору Президент Ильхам Алиев, две страны объединяют свои потенциалы. "Вместе мы сильнее, чем врозь. Потенциалы наших стран растут. Не только в экономической и промышленной областях, но и в военной. Сегодняшний мир показывает, что это фактор номер один для любой страны. Мы понимаем, что, если у страны нет сильных вооруженных сил, то она может об этом горько пожалеть... Все те, кто замышляют враждебные планы против Азербайджана и Турции, должны знать, что турецкая армия является не только армией Турции, а нашей тоже, и наоборот, наша армия является и армией Турции. И все те, кто планирует провокации на наших границах, пытаясь запугать нас, не должны забывать об этом", - заявил азербайджанский лидер.

Продолжающиеся сегодня широкомасштабные азербайджано-турецкие учения "Братский кулак" являются прекрасной иллюстрацией к высказанным главой государства мыслям.

Когда 15 июля 2021 года подписывалась Шушинская декларация, некоторым хотелось думать, что это просто очередной документ, подкрепляющий турецко-азербайджанские отношения. Между двумя странами уже подписаны десятки документов, и не испытывающие симпатии к Баку и Анкаре и тюркскому миру в целом стороны рассчитывали, что Шушинская декларация не будет ничем выделяться.

В мышлении некоторых внешних акторов до сих пор существуют стереотипы относительно того, что пока есть они, великие, никто "не посмеет" и "не решится". Однако стремительно меняющиеся региональные реалии показывают, что стереотипы ведут к разочарованиям. Изменения начались с осени 2020 года, и этот процесс продолжает нарастать. Азербайджан победой в 44-дневной войне поднял свой статус на уровень государства средней силы, показал свои возможности и в определенной степени заставил зауважать себя как военную державу. И это пугает недругов больше всего, особенно если вспомнить некоторые пункты Шушинской декларации. Ведь Азербайджанская армия сама по себе уже боеспособная единица, а если добавить к этому вторую армию НАТО - ВС Турции, то противостоять такому союзу вряд ли кому-то по плечу.

Совместные маневры "Братский кулак" проводятся на территории Баку, Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции. Примечательно, что в учениях принимают участие истребители F-16 ВВС Турции. И как тут не вспомнить слова Президента Ильхама Алиева, сказанные им в октябре 2020 года по поводу турецких истребителей на гянджинском аэродроме: "Братская Турция оставила их нам для моральной поддержки. И еще, если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16". Турецкие летчики действительно не поднимали самолеты в воздух, но одно их присутствие заставляло некоторых акторов держаться на расстоянии.

Тогда еще не была подписана Шушинская декларация, а теперь военную взаимопомощь очень четко определяет этот документ, согласно которому, "в случае, если по мнению одной из сторон будет иметь место угроза или агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. После определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил".

Изложено, как и полагается официальному документу, сложно, а если говорить проще, то Азербайджан и Турция в случае угрозы агрессии в отношении наших стран со стороны будут выступать против агрессора совместно. В ходе нынешних масштабных учений отрабатываются как раз сценарии совместных действий в различных ситуациях с применением правил современного боя, артиллерии, авиации, военнослужащие двух стран тренируются в наведении понтонных мостов через реки, высадке десанта в глубину условного противника и так далее.

Этим учениям придается большое значение и в Азербайджане, и в Турции. Лидеры двух стран обратились к личному составу, участвующему в маневрах. Президент Ильхам Алиев назвал учения "Братский кулак" очередным проявлением турецко-азербайджанского единства и подчеркнул, что наше единство нерушимо и вечно. По мнению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, учения показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию.

За ходом учений наблюдают министры обороны двух стран Закир Гасанов и Хулуси Акар.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, директор Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Я думаю, сегодня даже ленивый отслеживает процессы в регионе и знает об искусственно созданной напряженности между Тегераном и Баку. Почему искусственной - потому что на самом деле нет никаких реальных опасений относительно того, что мир и стабильность могут быть нарушены действиями азербайджанской стороны. Вместе с тем, действия Тегерана, к сожалению, заточены на то, чтобы спровоцировать напряженность между странами, используя для этого надуманный повод о том, что Азербайджан, якобы намерен менять границы в регионе. Мы видим, что за последнее время Иран дважды провел крупные учения вблизи наших границ. Причем, их характер позволяет делать выводы о том, что речь идет об отработке специальных действий, направленных на проведение операций на территории Азербайджана. Мы достаточно трезво оцениваем те военно-политические риски, которые складываются вблизи наших границ, и адекватно на них отвечаем.

Учения, проводимые совместно с Турцией, говорят о том, что традиционный характер отношений между нашими странами в новых условиях подкреплен Шушинской декларацией, которая как раз предусматривает реализацию совместных действий для купирования военно-политических рисков со стороны. В случае, если на Азербайджан будет совершено какое-то нападение, Турция, в соответствии с духом и буквой Шушинской декларации, окажет нашей стране непосредственную военную помощь. То же касается и обратной ситуации - если военная угроза нависнет над Турцией.

Вполне очевидно, что "Братский кулак" - это ответ Ирану. Для Ирана это, прежде всего, сигнал о том, что нападение на Азербайджан будет квалифицироваться как нападение на Турцию. Если для Ирана такие перспективы приемлемы, это проблема иранской стороны. Для нас же любая конфронтация нежелательна, и, проводя военные учения, мы просто даем понять, что наши рубежи под надежным замком, и тот, кто попытается проверить их на прочность, кто совершит такую глупость, тот обломает себе зубы.

Стоит обратить внимание, что в прежние годы в ответ на демонстративное поведение армянской стороны ВС Азербайджана совместно с турецкими коллегами не раз проводили широкомасштабные учения на азербайджанской территории, давая понять, что любые попытки Еревана спровоцировать ситуацию обернутся самым негативным образом, прежде всего, против самой Армении. Армянская сторона эти меседжи не поняла, или не захотела понять, и в результате 44-дневной войны Азербайджанская армия преподала агрессору урок, который тот запомнит на долгие годы.

Мы не хотели бы, чтобы ситуация с Ираном развивалась в такой же плоскости. Проводя учения, мы даем понять, что любые попытки с позиции силы диктовать нам свои условия обречены".