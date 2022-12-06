Турецкие F-16 принимают участие в совместных учениях в Азербайджане

Боевые самолеты F-16 ВВС Турции принимают участие в совместных турецко-азербайджанских учениях в Азербайджане.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами поделилось Министерство обороны Турции.

Напомним, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключённым между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Как отметили в Минобороны Азербайджана, учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

"Согласно сценарию подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи. На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки для проделывания проходов, а также высадке десанта в глубину условного противника. Основное внимание в ходе совместных учениях уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава", - говорится в сообщении ведомства.