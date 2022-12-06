Азербайджан вынес строгое предупреждение Ирану

Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

Масштабные совместные военные учения Азербайджана и Турции навели шороху на недругов двух стран. С армянами всё ясно - после тяжелого поражения во Второй карабахской войне их бросает в дрожь только от упоминания слова "Азербайджан". Но сейчас речь пойдет об Иране, который своей антиазербайджанской риторикой перешел все границы и в отчаянии пытается удержаться в регионе. Учения проводятся вдоль границы с Ираном, что является открытым месседжем в адрес муллократического режима. И в Тегеране это прекрасно осознают.

В рамках новых геополитических реалий в регионе значительно возросло военное и политическое влияние Азербайджана и Турции. Это не может не беспокоить Иран, который ревностно реагирует на любые успехи двух братских стран. И вот в октябре Иран решил продемонстрировать свою силу, начав военные учения на границе с Азербайджаном, где отрабатывалось форсирование рек бронетанковыми подразделениями с помощью понтонных мостов.

Не так страшен чёрт, как его малюют. В плане материально-технического обеспечения иранская армия так и осталась на уровне 1970-х годов из-за введенных на протяжении долгих лет санкций. Октябрьские учения иранских военных, в ходе которых были отработаны наведение понтонных мостов и форсирование на реке Араз на границе с Азербайджаном, наглядно показали истину вышеупомянутого утверждения.

Сегодня Иран несет прямую ответственность за разрушенные украинские города, уничтожение энергетической инфраструктуры и жертв среди мирного населения. Хотя Тегеран раньше опровергал передачу беспилотников РФ для войны в Украине, потом правительство Ирана наконец-то было вынуждено признать поставки своих дронов. Что не осталось незамеченным на Западе, который ввел очередные антииранские санкции.

Да, в первые дни применения иранские беспилотники стали головной болью для украинских военных, однако ВСУ достаточно быстро адаптировались к ситуации и приспособились их сбивать. В результате чего уничтожаются более 85% иранских дронов еще на маршруте их следования. Дело в том, что иранские БПЛА - это на скорую руку скопированные американские беспилотники, которые весьма примитивны по сравнению с американскими оригиналами. Отсюда и столь низкий КПД иранских дронов-камикадзе.

И если в Иране всерьез считали, что его игра мускулами заставит Азербайджан пойти на попятную и перестать отстаивать свои национальные интересы, то глубоко заблуждались: "В течение года мы с Турцией провели более 10 совместных военных учений. Они были организованы как в Турции, так и в Азербайджане. Это важный фактор региональной стабильности и нашей безопасности. Все, кто вынашивает враждебные планы против Азербайджана или Турции, должны знать, что турецкая армия - это не только турецкая армия, но и наша армия, а наша армия - не только наша армия, но и турецкая армия. Те, кто планирует провокации на нашей границе, те, кто пытается запугать нас, никогда не должны забывать об этом", - сказал 25 ноября Президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

Начиная с 1990-х, Иран оказывал поддержку Армении и выступал в защиту её интересов. Когда Азербайджан переживал тяжелые времена в первые годы своей независимости, столкнувшись с армянской оккупацией, Иран как ни в чем не бывало развивал политические, торгово-экономические и гуманитарные отношения с Арменией и между двумя странами реализовывались совместные проекты. Иранские лидеры регулярно обнимали таких армянских палачей, как Роберт Кочарян и Серж Саргсян, чьи руки пропитаны кровью азербайджанского народа. В течение 30 лет Иран закрывал глаза на уничтожение культурного наследия азербайджанского народа, разрушение и осквернение мечетей на оккупированных территориях. Иранские компании были очень тесно вовлечены в разграбление недр Карабаха. То есть, Иран был заинтересован в слабом Азербайджане и, наоборот, в усилении Армении. Разве так поступает страна, заявляющая об исламских ценностях и мусульманском братстве?

Более того, руководство Ирана одним из последних выступило с заявлением о поддержке Азербайджана, убедившись, что судьба войны уже решена и капитуляция Армении была неизбежна. Но в ходе войны Тегеран использовал против нашей страны всевозможные средства дабы вставить палки в колеса: от отправки оружия в Армению до открытых угроз.

Если же военно-политическое руководство Ирана окончательно потеряет голову и решится на вооруженную агрессию против Азербайджана, то тут же вступит в силу положение Шушинской декларации, которое гласит, что "в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН".

Так что, Азербайджан не одинок, и любые изощренные потуги Ирана обречены на провал. Военные учения Азербайджана и Турции - строгое предупреждение Ирану и теперь мяч на стороне Тегерана которому пора понять, что возвращение былого влияния в регионе за счет сближения с Ереваном - ошибочное решение и чревато дестабилизацией ситуации в регионе.