В современном мире вопрос сохранения памятников культуры все больше усложняется.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

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