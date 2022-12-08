https://news.day.az/politics/1517686.html В современном мире вопрос сохранения памятников культуры все больше усложняется - Фуад Нагиев
В современном мире вопрос сохранения памятников культуры все больше усложняется - Фуад Нагиев
В современном мире вопрос сохранения памятников культуры все больше усложняется.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.
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