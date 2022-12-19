Новый повод для армянской истерики: Азербайджан и Саудовская Аравия углубляют отношения

Автор: Акпер Гасанов

В то время, как в Армении продолжаются истерики в связи попытками воспрепятствовать законному требованию азербайджанской стороны по мониторингу на золоторудном месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли", которые находятся в Карабахском экономическом районе, наша страна развивает связи с иными государствами, закладывая основу для своего будущего процветания.

Говоря конкретнее, новый импульс получили отношения между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия. Тут имеет смысл напомнить, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены 24 февраля 1992 года. Таким образом Королевство было одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. При этом, посольство Азербайджана в Эр-Рияде действует с апреля 1994 года, а посольство Саудовской Аравии в Баку функционирует с июня 1999 года.

Безусловно, начало установления тесных и взаимовыгодных двусторонних отношений между обоими государствами было положено в 1993 году, когда состоялся официальный визит Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Саудовскую Аравию. В его рамках было заключено Генеральное соглашение по вопросам экономики, торговли, инвестиций, технологий и культуры.

При этом, наша страна высоко ценит принципиальную позицию Королевства Саудовской Аравии не устанавливать дипломатические отношения с Арменией. Там, в Армении, безусловно начнется новая волна истерики после сообщения о том, что делегация во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом бен Абдель Азизом аль-Фалихом побывала в селе Агалы Зангиланского района.

Армянская сторона будет долго возмущаться его поздравлениями в адрес жителей села в связи с их возвращением на родные земли. Но еще больший гнев у армянской стороны вызовет сообщение о том, что Королевство также может инвестировать в возвращение населения освобожденных от оккупации районов на их родные земли. А тем временем, саудовский министр сказал, что в ходе сегодняшнего визита был отмечен большой сельскохозяйственный потенциал Карабаха.

"Недавно построенный аэропорт в Зангилане очень привлекателен. В то же время мы были приятно удивлены, увидев недавно созданное "умное село", - добавил аль-Фалих. Для армянской стороны такие слова - как нож в сердце. Они ведь так и не смогли толком распорядиться азербайджанскими землями, привлечь труда большое количество зарубежных инвесторов за все почти три десятилетия оккупации наших территорий.

А Азербайджан строит Агдамский индустриальный парк на площади 190 га, где все жители будут обеспечены всеми необходимыми коммунальными услугами. У нашей страны уже есть несколько резидентов. Они получат ряд преимуществ, таких как освобождение от уплаты НДС и таможенных налогов сроком на 10 лет. Это очень привлекательный момент для зарубежных, в том числе и саудовских, инвесторов.

Кроме того, Саудовская Аравия выразила желание присоединиться к процессу экспорта "зеленой" электроэнергии из Азербайджана в Европу. Напомню, что 17 декабря в Бухаресте состоялось подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Как видим, саудовская сторона очень быстро поняла огромные перспективы данного проекта. И это понятно, ведь это реально очень прорывный проект! Для транспортировки электроэнергии по дну Черного моря будет проложен специальный 500-киловольтный кабель постоянного тока пропускной способностью 1 000 МВт и протяженностью 1 200 км. Приблизительное расстояние ЛЭП из Азербайджана до Румынии - 1 500 км, из них 1 195 км пройдёт по морскому дну, а затем протяжённость увеличится за счёт венгерского участка.

Это самый длинный в мире подводный электропровод.

"Это настоящая инновация. Если бы я был на 30 лет моложе, я бы сказал, что это настоящий рок-н-ролл", - заявил в этой связи президент Венгрии Орбан.

Между тем, по оценкам Президента Азербайджана Ильхама Алиева, потенциал зеленой энергетики Азербайджана составляет более 27 ГВт ветро- и солнечной энергии на суше и 157 ГВт приходится на морской ветер в каспийском секторе республики.

И тут важно особо подчеркнуть, что во многом наращиванию генерации ветряной и солнечной энергии, как ожидается, будут способствовать территории, освобожденные от армянской оккупации. Так, достигнута договоренность с иностранными инвесторами о строительстве в Карабахе трех ветряных и солнечных электростанций суммарной мощностью 700 мегаватт. Один из этих проектов будет реализован в районе Восточного Зангезура.

И это еще одно обстоятельство, вызывающее бессильную злобу у армянской стороны, которая никому и ничего не может предложить, кроме провокаций, манипуляций и безостановочных просьб о помощи, возвращать которую в Армении и не думают. Потому, что нечем. Государство-лузер после освобождения Азербайджаном своих оккупированных территорий превращается в государство-банкрот.