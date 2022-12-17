Автор: Акпер Гасанов

Сегодня произошло событие историческое, эпохальное. Именно так, без малейшего преувеличения. Само время, как самый объективный судья, докажет обоснованность этих утверждений. Итак, во дворце Котрочень в Бухаресте, столице Румынии, было подписано "Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

В пленарном заседании приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Безусловно, дабы оценить историческую важность сегодняшнего события, имеет смысл кое о чем напомнить.

Как известно, 19 июля Азербайджан и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Подписание документа состоялось по итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку. Из подписанного документа следовало, что стороны будут поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии", - заявила тогда Урсула фон дер Ляйен. Более того, она указала на то, что первоначально ЕС удвоит экспорт газа из Азербайджана, и подчеркнула, что этим документом ЕС выражает свою приверженность расширению Южного газового коридора. Одним словом, наша страна протянула Старому Свету руку помощи в самый важный для него момент.

На конец июля 2022 год Турция, Грузия, Греция, Болгария, Италия, Босния, Румыния, Венгрия уже являются получателями газа из Азербайджана. Но тут важно отметить, что в будущем наша страна планирует увеличить выработку газа до 25-30 миллиардов, а с учетом свопового газа из Туркменистана нарастить прокачку по Южному газовому коридору до 35 миллиардов и до 2030 года - до 50 миллиардов кубов.

Реализация данных проектов, безусловно, укрепит позиции Азербайджана, как проверенного, надежного партнера ЕС, играющего незаменимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Так вот сегодня, после подписания в Бухаресте "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии" наша страна застолбила за собой и иную роль.

Совершенно очевидно, что крупнейшие экономики мира, США, Китай и Евросоюз, стоят на пороге больших стартов XXI века: масштабной энергетической революции, перехода от ископаемых источников топлива с их вредными выхлопами к возобновляемым. Отказ крупнейших экономик мира от угля к 2050 году - то есть, в течение следующих тридцати лет - уже дело решенное. Следом за углем пойдет газ, а потом и нефть. И все это должно произойти в течение 30-50 лет.

При этом, еще по итогам 2020 года производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европе впервые обогнало ископаемое топливо. Так, по итогам 2020 года зеленая генерация обеспечила 38,2% всей выработки электроэнергии в ЕС против 37%, произведенных на угольных и газовых станциях. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) постепенно вытесняют уголь и АЭС из европейской генерации. В частности, в Германии за первые шесть месяцев 2022 года на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пришлось 49% потребленной в стране энергии - на 6% больше в годовом исчислении.

В целом, Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров. То есть, на наших глазах происходят поистине революционные перемены.

И Азербайджан идет в авангарде этих революционных перемен в качестве важнейшего, надежного партнера Европы. При этом, как заявила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, у Соединенных Штатов существует сотрудничество с Азербайджаном в области энергетической безопасности, являющейся общей стратегической целью.

Да, после случившегося сегодня в Бухаресте мы обязательно услышим одобрительные заявления из США, аплодисменты в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева в столицах самых разных европейских государств. Но главное - мы увидели еще один пример политической дальновидности главы нашего государства. Благодаря которому уже сейчас закладывается фундамент для еще большего экономического процветания Азербайджана. Сегодняшнего и будущего.