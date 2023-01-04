Варданян разграбляет последние резервы

Засланец и преступник Рубен Варданян, который ничего так и не смог поделать с мирной акцией азербайджанцев на дороге Шуша-Ханкенди, разграбляет последнее в зоне временной ответственности российских миротворцев после того, как незаконную добычу на азербайджанских рудниках пришлось остановить, так как драгметаллы не могут быть вывезены из Карабаха. Как стало известно, пытаясь найти способы для утоления своей алчности, Рубик придумал новую аферу.

Как известно, акция на дороге в Ханкенди проходит 24-й день и все это время армяне трезвонили о "гуманитарной катастрофе", чтобы как-то привлечь внимание мировой общественности. Взяв под основу этот вымышленный "кризис", засланец поручил своей мафии поставлять в магазины продукцию из так называемых "резервов" вымышленного "арцаха".

Называющий себя "госминистром" бандит также приказал своим подопечным встретиться с местными жителями и рассказать им, "какую великолепную работу он выполняет" на фоне "блокировки" Лачинского коридора.

"Встречи в районах и общинах нужны для того, чтобы их жители знали о ситуации и о мерах, которые предпринимаются. Населению важно знать из первых уст о ситуации и проводимой работе", - пояснил Варданян, поясняя, мол, так армянам Карабаха будет лучше ориентироваться в ситуации и, при необходимости, участвовать в решении проблем.

Но проблема тут на самом деле одна. Это сам Варданян и его больные амбиции. Как показали недавние фотографии, распространяемые самими же местными армянами, продуктов в Ханкенди достаточно, дефицитов нет, кризиса тоже. Праздничные столы были заполнены до отвала - колбасы, мясо, алкоголь, закуски, оливье и т.д. Все, что необходимо для праздничного стола. Кроме того, в зону временной ответственности РМК постоянно проезжают машины снабжения, и МККК, которые поставляют необходимые медикаменты и прочее.

То есть по логике вещей, дополнительные поставки из "резевров" вымышленного "государства" не нужны. Варданян просто разграбляет последнее, прикрываясь темой снабжения. А когда завтра армяне спросят, куда пропали средства, Рубик будет гордо трезвонить о том, как он спас их "гуманитарную катастрофу", которой не было. Впрочем именно поэтому сейчас его приспешники идут рассказывать местному населению, как "круто он работает и все решает".

Варданян сам довел все до того, что армяны ныне не знают, как им доставать средства на существование, ведь весь бизнес контролируется им и Араиком, которые сидят на золотых приисках. Но засланцу все равно. Он готов пойти на любые преступления и жертвы, чтобы добиться своих грязных целей, а их много.

Олигарх, сосущий кровь местного населения надавал сотни обещаний, а по факту ничего не сделал. Жизнь с приездом засланца стала лишь хуже, потому что начался грабеж, как это было и при Кочаряне, и Саргсяне, и других преступниках, которые вечно представляются "спасителями", чтобы спокойно грабить из-под носа. Рядовое население скоро поймет, что ему остался один лишь кукиш.