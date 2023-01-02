Сеанс саморазоблачения: как выявилась ложь про "блокаду" карабахских сепаратистов?

Автор: Акпер Гасанов

Гая Агаян и Лариса Мкртычян. Эти две армянские дамы легко и непринужденно выставили идиотами огромное число защитников карабахских сепаратистов в разных странах мира. Это был замечательный сеанс разоблачения. Лопнул мыльный пузырь примитивной и циничной лжи, которая вливается в уши граждан США, Франции, России, Украины, Испании, Нидерландов и прочих государств мира через лживых политиков, общественных деятелей и журналистов.

Как это случилось? До пошлого просто. Указанные выше дамы написали в соцсети Фейсбук пост из " блокадного "арцаха"" ."Мои любимые, мы не голодаем. Мы будем держаться до победного. Да и еда не главное, главное наш дух. А этого у нас никто не может отнять. В кругу дорогих и любимых", таков был текст поста, который был подкреплен доказательным фото. На нем было продемонстрировано все, что было на новогоднем столе "блокадников".

Ту нельзя не вспомнить эпизод из романа "12 стульев". " Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал. В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок", говорилось в романе.

На фото , коим снабдили свой пост две армянские дамы, был виден стол с бутылкой водки, разного рода салатами, котлетами, приправами, картошкой, нарезками, соусами и соленьями. Армянского духа на столе не было. И это не удивительно. Ведь, он существует только в тостах , произносимых армянами. Мы прекрасно помним, как рассказы об армянском духе были единственной "доказательной базой" их фантазий о "превосходстве" армии страны-оккупанта над азербайджанской.

Военные эксперты и политологи из Азербайджана и самых разных стран приводили данные о количестве и качестве ВС АР, современного оружия, имеющегося у нашей армии, указывали на несопоставимый экономический потенциал Азербайджана и Армении. В ответ на все эти доводы армянская сторона и ангажированные ею персонажи из разных стран выкатывали бред про "дуз армянской армии".

Чем все закончилось? Тем, что "духовитые" армяне бежали в ходе 44-дневной войны, сверкая пятками. Распиаренная "линия Оганяна" была порвана, как листок бумаги. А цифра в 10.000 дезертиров- это то, что останется клеймом в истории "духовитых" и "непобедимых" навсегда. Но, как видим, прямо сейчас, спустя два года после поражения РА в 44-дневной войне, армянский дух снова напомнил о себе.

Он перекочевал за праздничный стол. И проявляется он в "смелой", я бы даже назвал "героической" способности выпивать и закусывать "чем Бог послал". Но, тут не мог не возникать вопросы. Потому, что на протяжении всего того времени, что проходит акция азербайджанских активистов на дороге Шуща-Ханкенди, московский засланец Рубен Варданян и прочая шушера из числа карабахских сепаратистов, тиражировали ложь про "блокаду".

Причем, приводилось даже кощунственное сравнение с блокадным Ленинградом. Вынужден напомнить, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, город находился в осаде 872 дня. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только небольшой процент людей погиб от бомбежек и артобстрелов, подавляющее большинство умерли от голода.

Кто-то бомбит Ханкенди? Нет, не было такого. Ни одного выстрела в эту сторону не было, даже из рогатки. Кто-то погиб в Ханкенди от голода? Тоже нет. В блокадном Ленинграде ели все, что было: делали лепешки из лебеды и подорожника. В хлебе, который нам давали в пайках, по 125 граммов, была даже целлюлоза и всякая другая гадость. Люди ели людей - и такое было.

Что-то такое есть в Ханкенди? Близко нет и быть не может. Посмотрите на фото праздничного стола, который выставили две армянки. Убежден, что это фото является не только доказательством тотальной лжи армянской пропаганды. Оно доказывает готовность армянских лжецов оскорблять память жертв блокады Ленинграда, их потомков. Кстати, родители президента России Владимира Путина тоже из блокадного Ленинграда. Стало быть, тиражирование сравнения "блокады арцаха" и блокады Ленинграда должно быть оскорблением и для него тоже.

А главное, любопытно, что сейчас скажут французские сенаторы, журналисты, общественные деятели и деятели культуры из Франции, парламентарии из Европарламента, из парламентов разных стран мира, МИД Эстонии и Литвы,американские конгрессмены и сенаторы, представители СМИ разных стран, включая даже дружественную Украину, где публиковалась чудовищна ложь о "бедственном" положении карабахских сепаратистов.

Почувствуют ли они угрызения совести, осознают ли они себя обманутыми и использованными в корыстных целях? Не знаю. Но совершенно очевидно, что перед нами был всего лишь один четкий пример того, сколь беззастенчиво лжива армянская пропаганда, сколь чудовищно циничен и аморален Рубен Варданян, которые используют в своих речах слова, истинный смысл которых трагичен и не имеет к ситуации в Карабахском районе Азербайджана никакого отношения.