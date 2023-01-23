В ПАСЕ обудят ситуацию на Лачинской дороге

В ПАСЕ пройдут обсуждения по ситуации на Лачинской дороге.

Как передает Day.Az, на сегодняшнем заседании ПАСЕ будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе ситуация на Лачинской дороге.

Самед Сеидов выступил в связи с этим на сессии ПАСЕ. Он сказал, что Лачинская дорога открыта, и что некоторые силы в ПАСЕ пытаются представить этот вопрос совсем иначе, чем есть на самом деле.

"Лачинская дорога открыта. Однако некоторые силы пытаются представить реальность в регионе совсем по-другому. Но я представлю Ассамблее факты", - сказал он.