Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Узбекистан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня отправился с рабочим визитом в Ташкент (Узбекистан) для участия в 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в МИД Азербайджана.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра.