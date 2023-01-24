https://news.day.az/politics/1531042.html Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Узбекистан
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Узбекистан
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня отправился с рабочим визитом в Ташкент (Узбекистан) для участия в 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в МИД Азербайджана.
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра.
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