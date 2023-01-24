Азербайджан подал в Международный суд иск против Армении

Правительство Азербайджана подало в Международный суд основной документ по иску против Армении.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

"Это важное развитие в международных судебных процессах, возбужденных нашей страной против Армении в соответствии с конвенцией об отмене всех форм расовой дискриминации.

Представленный в суд иск основан на тысячах страниц доказательств, зарегистрировавших тридцатилетнюю несправедливость. Документ содержит подробную информацию об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате чисток по этнической и национальной принадлежности, являющихся одним из самых страшных актов Армении", - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона потребовала от суда удовлетворить на основании представленных доказательств ходатайство относительно ответственности Армении. В обращении азербайджанской стороны также подчеркивается важность выполнения Арменией своих обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах, возврата азербайджанцам всего незаконно захваченного имущества и земель, прекращения пропаганды на почве ненависти и привлечения к ответственности за нарушение прав человека в течение тридцати лет.