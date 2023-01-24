В Кремле рассказали о "кропотливой работе" с Азербайджаном и Арменией

Россия продолжает вести "весьма кропотливую и сложную работу" по мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном", - заявил представитель Кремля.