https://news.day.az/politics/1531469.html Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана
Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.
Вопросы, которые были обсуждены на встрече, не разглашены.
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