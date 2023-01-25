Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

Вопросы, которые были обсуждены на встрече, не разглашены.