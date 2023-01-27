"Господа из ЕС, не радуйтесь. Армяне и вас предадут"

Армяне предадут европейцев так же, как предали турок, ответили черной неблагодарностью азербайджанцам и подставили русских. Это не прихоть руководства Армении, это, увы, стиль поведения нации, считающей себя выше других.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Вместо того, чтобы реализовывать соглашение, подписанное по итогам 44-дневной войны, проводить делимитацию и демаркацию границы, заключить мирный договор, армянские власти при поддержке реваншистских кругов подло и вероломно искали пути ухода от соблюдения договоренностей. Пашинян все это время метался по странам и пытался найти опору и новых союзников. И ему несказанно "повезло": современная геополитическая обстановка, когда число друзей России сократилось до минимума по вполне понятным причинам, позволила Армении как хамелеону поменять свой политический окрас. Теперь она новый враг России и в качестве опоры для "защиты" решила притулиться к европейским структурам.

Господа из ЕС, не радуйтесь. Армяне вас используют для того, чтобы продлить свою агонию, а потом предадут так же, как уже неоднократно делали. Они предали турок, они ответили черной неблагодарностью азербайджанцам, у которых при содействии руководства СССР забрали территории, они предали сейчас русских. Это не прихоть руководства Армении, это, увы, стиль поведения нации, считающей себя выше других.

Подумайте, господа из ЕС, очень скоро вашу протянутую в сторону Армении руку помощи начнут кусать. Да и от кого вы собрались ее защищать? Разве есть тому причины и повод, кроме, похоже, проплаченных армянским лобби выводов лиц, проводивших мониторинг?

Не могу не сказать и о поведении моей страны. Россия вдруг вспомнила, что никакой блокады Лачинской дороги нет и не было, призналась в прохождении гуманитарных грузов и т.п. А причина банальна - российское руководство увидело, что армяне недвусмысленно просят Россию покинуть их территорию, заявляют, что ни ОДКБ, ни миротворческий контингент не выполняют своих функций по "защите армян". И вот в паблик через бюллетени РМК, наконец, выбрасывается правда - Лачинская дорога не заблокирована и по ней ежедневно провозятся гуманитарные грузы. Да и о какой блокаде может идти речь? Не солидно, господа военные и иже с ними. Ситуацию в насквозь русофобской Армении вы уже не исправите, а свою репутацию основательно подмочили.

А теперь встречайте длительную миссию ЕС, которая будет мониторить, похоже, уже всю Армению. Эту ситуацию иначе как фактическим протекторатом назвать нельзя. Повторюсь: оснований для ведения мониторинга со стороны ЕС, тем более, многолетнего, в Армении нет. А есть заезженная пластинка о "геноциде" и гонениях, есть некомпетентность экспертов из ЕС, если не употребить слово "подкупленность". Так что, товарищи российские военные, скоро зазвучит марш "Прощание славянки" и придется ехать восвояси. Как говорил в культовом советском фильме атаман Бурнаш: "Все, Гриня. Доработался. Ку-ку".

В сухом остатке, Армения добровольно и с радостью взяла на себя функцию подстрекателя нестабильности на Южном Кавказе. Добровольно дала себя, извините, опустить (другого слова здесь не подберешь) структурам Европейского Союза, которые получили очередную мелкую, но дубинку против российского руководства. Вот и вся игра. Плюс попытка "приструнить" уверенно набирающий международный вес Азербайджан. Интересно, а что эти второразрядные шахматисты из ЕС в компании со своим карликовым союзником в лице Армении и ее диаспорой, которая давно вместо добра и сотрудничества сеет по миру метастазы конфликтов, придумают на грядущих выборах в Турции? Из серии "догнать Эрдогана не догоним, так хоть согреемся"?

ЕС хочет при помощи Армении создать еще одну вечно тлеющую конфликтную точку? Вряд ли удастся. А вот проблемы внутри самой Европы все это обострит точно.

Лейла Таривердиева