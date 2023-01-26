Между миром и войной армяне снова выбрали… третье

Автор: Лейла Таривердиева

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил в комитете по внешним связям Европарламента. Он был приглашен на обсуждения по ситуации на Лачинской дороге, принять участие в которых почему-то не пригласили главу азербайджанского МИД. Получилось шоу с участием одного исполнителя, в ходе которого Мирзоян, оставшись без оппонента, имел полную "свободу слова" в европейском понимании этого словосочетания. Что именно говорил армянский министр, повторять не стоит, потому что эти фразы хорошо всем известны. Один и тот же набор слезливых жалоб и жалобных призывов звучит с 12 декабря в армянском и проармянском исполнении.

Но пара моментов привлекает внимание. Первый удивил, а второй насмешил.

В первом случае Мирзоян назвал императивом для ООН и Европы "отправку международной миссии по сбору фактов" в зону временной ответственности РМК и на Лачинскую дорогу и призвал оказать на Азербайджан сильнейшее давление. При этом он как-то забыл о международно признанном суверенитете Азербайджана над означенными территориями. Фактически он приглашает гостей в чужой дом и рассчитывает, что стол будет накрыт, независимо от несогласия хозяина. Армения затащила таки на границу европейцев, хотя без согласования с Азербайджаном эта миссия превращается во враждебную нашей стране толпу, преследующую армянские интересы. И претензии тут не к Мирзояну или Пашиняну. Претензии к европейцам, которые считают себя отцами и матерями международного права. Размещая многолюдную миссию на сопредельной территории враждебного Азербайджану государства без согласования с Баку, Евросоюз пошел против и международного права, и отношений с азербайджанской стороной.

Желая выдавить из региона Россию и установить здесь свои правила, в ЕС забыли, что Южный Кавказ состоит не из одной Армении и правила, кстати, устанавливает здесь не Ереван, а как раз Баку. Продвигать свои геополитические интересы в этом регионе через Армению бессмысленно. Ключом к региону является Азербайджан, ему, а не армянам нужно понравиться, чтобы закрепиться на Южном Кавказе. Пусть в Брюсселе обратят внимание на Россию. Два столетия эта держава пыталась укрепиться за счет Армении. И что мы видим сегодня? Фактический провал - несмотря на наличие базы, несмотря даже на наличие РМК на азербайджанских территориях, интересы России на Южном Кавказе висят на волоске. Потому что не ту подружку выбрала себе Москва. Гораздо большее влияние в этом регионе имеет Турция. Почему? Потому что она вступила в него через лидера региона - через Азербайджан.

С этой точки зрения, решение об отправке многолюдной миссии на границу с Азербайджаном без его согласия было серьезной ошибкой. Свое решение Евросоюз, конечно, уже не отзовет, но будем надеяться, что он хотя бы не совершит еще большую ошибку, каковой стало бы решение о миссии по сбору фактов на освобожденных территориях Азербайджана, в частности на Лачинской дороге. Именно этого требует армянская сторона. Понятно, что никакая миссия на нашей территории без согласия Баку появиться не может, однако даже просто обсуждение этого вопроса в структурах ЕС и вынесение его на голосование уже поставят интересы Европы на Южном Кавказе под большое сомнение.

Будем надеяться, что жалостливые вопли армянства все же не подвигнут европейцев на такую глупость.

Хотелось бы, завершая эту тему, кое о чем напомнить. В последний раз миссия по расследованию фактов ОБСЕ посетила регион в 2010 году. В первый раз это было в 2005-м. То есть за почти тридцать лет армянской оккупации Азербайджану только дважды удалось добиться направления такой миссии с конкретными целями на оккупированные территории. Этим миссиям пришлось увидеть сотворенное армянами и признать это, но за этим ничего не последовало, никаких требований или санкций в отношении Армении, Еревану даже не было сделано замечания. Непонятно, для чего были нужны эти миссии, если, признав факт преступления, они и не подумали наказывать преступника.

Странно даже предполагать, что Азербайджан допустит на свои уже освобожденные земли какую-то ангажированную миссию в сегодняшних реалиях. Мирзоян может не напрягать связки.

А теперь о смешном. Самым забавным моментом в выступлении армянского, с позволения сказать, дипломата, явилось следующее: "есть два способа снять блокаду - военный и дипломатический. Армения выбрала второй путь". Эту его фразу уже вовсю обыгрывают блогеры, и не только азербайджанские. Потому что слышать такие слова от главы МИД Армении, страны, не способной самостоятельно охранять даже участок собственных границ, очень смешно. Армения, видите ли, выбрала второй путь... А разве у нее вообще есть выбор? По большому счету, армянская сторона выбрала даже не дипломатию, а нечто третье. Это особый путь, которым эта страна идет тридцать лет в никуда. За годы конфликта ей неоднократно предоставлялся выбор - война или мир, и Армения всегда выбирала нечто неопределенное.

Мирзоян, похоже, полагает, что знаменитые ролики с байрактарами и харопами времен 44-дневной войны члены ЕП не видели, да и вообще не в курсе, как в армянском анекдоте, "чем там закончилась заваруха 17-го года". Очень смешно, но, похоже, о том, "чем там закончилась заваруха", не знают и многие армяне. Так называемый спецпосланник по особым поручениям католикоса всех армян в зоне РМК заявил "со всей ответственностью", что они (кто?) "освободят" Шушу и Гадрут.

Как? Какими силами? Дни так называемой "армии обороны" сочтены, а собственно вооруженные силы Армении не пригодны, как мы уже отметили, даже собственную границу охранять, не то что вести кампанию на чужой территории. Армянская армия не в том положении, чтобы думать о реванше. Произошедшая на днях трагедия, когда 15 солдат сгорели заживо и старой постройке с зарешеченными окнами, служившей казармой, это яркая иллюстрация того, что представляют собой ВС Армении. Примечательно, что армянская сторона умудрилась обвинить в этом Азербайджан. Чиновники заявили, что сгоревшее помещение было временным, а саму военчасть разгромили азербайджанцы во время сентябрьского обострения прошлого года. Ну что сказать... За прошедшие шесть месяцев для солдат не нашли более подходящего помещения, и случилось то, что должно было случиться.

Оригинальнее всех объяснил, точнее, оправдал случившееся известный сказочник Арцрун Ованнисян. Размещение войск в деревенских домах должно было помочь избежать потерь, учитывая то вооружение, которое имеется у Азербайджана, пояснил он. То есть, военчасти и большие казармы являются хорошей мишенью для байрактаров, а старые хибары - нет. В чем-то он прав. Действительно, кому придет в голову, что в таком помещении разместили защитников родины и гарантов безопасности Армении. Однако вряд ли такое объяснение устроит родителей сгоревших солдат. Отец одного из погибших заявил журналистам, что пожар не был несчастным случаем. Сын рассказал ему незадолго до смерти, что командир их взвода избивал и даже пытался домогаться солдат. Те как-то избили его и заявили, что убьют, если он еще раз приблизится к ним. А через несколько дней после этого произошел пожар.

15 солдат сгорели заживо в старом хлеву с зарешеченными окнами! Мирзояну это не о чем не говорит? Видимо, нет. Как и так называемому послу по особым поручениям Эдмону Марукяну, рассказывающему после трагедии о закупленных у итальянцев модульных казармах. Армянская армия - это не та армия, которая способна что-то "освободить" или "вернуть", если впереди не будут идти сильные союзники.

При таком раскладе у Армении однозначно нет другого выбора, кроме как ждать, что любители армянских баек в Европе помогут сепаратистам с дорогой - заставят азербайджанскую сторону отступить от своих требований, и все пойдет по-прежнему.

Но по-прежнему ничего уже не будет.