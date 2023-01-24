Варданян создал искусственный дефицит в Карабахе

Армянский журналист Марут Ванян, проживающий на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам, поделился снимками в соцсетях, в которых обвинил беглого олигарха Рубена Варданяна в создании искусственного дефицита в Карабахе.

"Получил купоны. В здании моей школы, которую я давным-давно окончил. В этом магазине не было масла и гречневой крупы (как было написано), дали всего полкило сахара. Следующая возможность купить будет 6 февраля. Странное чувство, и не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться", - сетует журналист.

Напомним, 19 января Варданян ввел талонную систему, которая подверглась критике со стороны обычных армян. Да и как быть довольным, если по талонам людям продают товары первой необходимости, а не раздают бесплатно. А вырученные деньги Рубен Карленович прикарманивает, чем пытается закрыть финансовые потери, начавшиеся с первого дня акции азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге.

Даже ведущий программы HardTalk Стивен Сакур, который брал у Варданяна интервью 23 января не смог обойти стороной этот вопрос и открыто раскритиковал спектакль Кубика Рубика с талонной системой.

"Международный комитет Красного Креста обеспечивает поставку некоторых жизненно важных лекарств. Но я вижу, что вы применяете талонную систему для получения гречки, риса, сахара, макаронов и масла. Но если это продолжится, мне кажется, что вы долго не продержитесь, не так ли? Люди будут страдать, и это не может продолжаться", - сказал Сакур. Не зная, что ответить в свою защиту, Варданян попытался уклониться от вопроса. Это стало очередным подтверждением того, что Рубик взял в заложники армян и использует для реализации своих гнусных целей.

Армянам пора понять, что с такими "управленцами" как варданяны, арутюняны и прочими, жизнь медом не покажется. Только избавившись от остатков сепаратистов, смирившись с новыми реалиями и приняв гражданство Азербайджана, армяне смогут жить нормальной жизнью в сильном государстве как в политическом и экономическом, так и в военном отношении.