Иностранный агент в Москве и его спецоперация по прикрытию антироссийского курса Армении

Автор: Фуад Ахундов,

политолог

Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, решил прокомментировать появление в Армении европейских наблюдателей. И заявил: оказывается, мандат наблюдателей Евросоюза в Армении достаточно ограничен, а их появление по инициативе армянской стороны связано с желанием противостоять давлению Азербайджана, и найти любых союзников в борьбе с этим давлением. А виноват во всем, по мнению Затулина, Азербайджан, "которому вскружила голову чужая победа в карабахской войне - турецкая победа, и который на этом основании считает, что он может диктовать условия". А России, дескать, следует отказаться от равноудалённого и вспомнить, что у нее на Южном Кавказе один союзник - это Армения.

Ок. Пойдём по порядку. Не станем препарировать мифы 44 дней войны осени 2020 года и напоминать, как СМИ сначала с подачи армянских военных пиарщиков публиковали громкие новости в стиле "турецкий F-16 сбил армянский самолёт", а потом, когда выяснялось, что радары ПВО никакого F-16 не зафиксировали, а на месте падения обломков нет никаких следов его штатных ракет, спешно корректировали новости. Свою победу Азербайджан одержал сам. И даже если Затулину в это верить не хочется. В ситуации, когда министр обороны Армении обещал "новую войну за новые территории", а в результате не армянские солдаты пьют чай в Баку, а азербайджанские - в Шуше, Азербайджан имеет и право, и возможности "давить" и ставить условия стране-агрессору.

Но Затулина это не волнует. Любой "чих" по поводу Армении - и господин Затулин тут как тут. С громкими речами в защиту Армении и напоминаниями, что она, дескать, союзник России.

Армения, по совести говоря, не стратегический союзник, а вынужденный попутчик. Армения была вместе с Россией, пока это отвечало армянским интересам. А как только Россия столкнулась с трудностями, в Ереване тут же принялись заискивать перед Западом. Никол Пашинян реализует в Армении сценарий "цветной революции", приводит к власти команду, по большей части состоящую из соросовских кадров. Начинает войну, проигрывает и громко обижается на Россию, которая не стала воевать за его территориальные аппетиты. Срывает российские миротворческие инициативы. Дискредитирует российских миротворцев. Отменяет учения ОДКБ и срывает принятие итоговой декларации саммита. Наконец, приглашает в Армению европейских наблюдателей.

МИД России заявил, что Запад через Ереван предпринимает попытки вытеснить РФ из Армении. А Затулин по-прежнему уверяет, что Армения - союзник России.

Точно такие же заверения мы слышали от господина Затулина по поводу Армении в то время, когда там, по сути, уничтожали образование на русском языке. Когда государственная комиссия отслеживала, чтобы чистокровные армяне не обучались в русском секторе средних школ Армении (!). Когда устанавливали в центре Еревана памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде.

И еще одно обстоятельство. Константин Затулин избран в Госдуму от Сочи. Кто-нибудь помнит его пламенные выступления по поводу коррупции в Сочи? Может вспомнить, чтобы господин Затулин раздавал интервью после того, как в Сочи наносил большие разрушения шторм или случался потоп после ливней? Так что граждан России в нынешней ситуации должен волновать ответ на другой вопрос: а чьи интересы в этой ситуации блюдёт господин Затулин? Он не забыл, от кого избран в Госдуму?

Впрочем, это он как раз и помнит. Потому как "избирали" Затулина деньги армянских олигархов. Которым он теперь и отрабатывает затраты. Настолько, что пора спросить: не настало ли время признать Затулина иностранным агентом? Агентом, много лет проводящим специальную операцию по прикрытию антироссийского курса Армении.