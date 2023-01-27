Сотрудник посольства, погибший при нападении на посольство Азербайджана в Иране

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в пятницу Day.Az, нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны.

При отражении террористической атаки погиб начальник службы безопасности старший лейтенант Аскеров Орхан Ризван оглу.

Отметим, что ранее Аскеров работал в дипломатической миссии Азербайджана в Москве.