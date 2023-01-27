Посольство Швеции Баку поделилось публикацией в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране, передает в пятницу Day.Az.

"Посольство Швеции потрясено нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье Орхана Аскерова и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации посольства в Facebook.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.