Посольство Швеции потрясено нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
Посольство Швеции Баку поделилось публикацией в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране, передает в пятницу Day.Az.
"Посольство Швеции потрясено нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье Орхана Аскерова и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации посольства в Facebook.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
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