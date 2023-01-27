Посол Великобритании в Иране выразил соболезнование посольству Азербайджана в Иране
От имени посольства Великобритании выражаю искренние соболезнования сотрудникам посольства Азербайджана в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф.
Посол выразил свои глубочайшие соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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