Хорватия решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Хорватии в Twitter, передает Day.Az.

"Мы решительно осуждаем сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нет оправдания насилию, направленному против дипломатических миссий. Соболезнования правительству и народу Азербайджана, наши мысли с пострадавшими и их семьями в эти трудные минуты", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.