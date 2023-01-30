Рубену Варданяну не нужен мир в Карабахе

Мирное армянское население, проживающее в Карабахе, должно осознать, что Рубену Варданяну, направленному в регион, не нужен мир на этой земле.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье немецкой газеты Politico.

Как отметил автор статьи, время прибытия Рубена Варданяна, беглого российского миллиардера армянского происхождения, который недавно взял верх над сепаратистами в Карабахе, очень своеобразно.

Российский миллиардер-олигарх, который позже отказался от своего российского гражданства, будучи оппортунистом по натуре, увидел возможность получить прибыль: два бездействующих золотых рудника вновь открылись всего через несколько недель после его приезда, сказал автор.

"Он приехал как раз в тот момент, когда Азербайджан был готов начать переговоры с армянским населением региона, которое в свою очередь посылало сигналы бакинским переговорщикам о том, что они признают свое будущее в качестве защищенного меньшинства внутри Азербайджана", - говорится в статье.

Согласно статье, обеспокоенность заключается в том, что Варданян теперь будет использовать свое влияние, чтобы настроить общественное мнение армянской общины Карабаха против мира, что было бы катастрофично для региона, а прежде всего для интересов Еревана.

"Опасность здесь заключается в том, что все это может привести к тому, что другие злонамеренные субъекты могут утвердиться в мнении, что условия российского соглашения о прекращении огня и поддержании мира не стоят бумаги, на которой оно написано, увеличивая риск того, что солдаты, военные подрядчики и новые наземные мины также будут свободно перемещаться через законные границы Азербайджана, что приведет к неотвратимым последствиям", - пишет газета.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятидесятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.