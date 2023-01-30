Азербайджанская диаспора в Румынии осудила Иран за одинаковую позицию с агрессорской Арменией

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран вызвало гнев среди наших соотечественников, проживающих в Румынии.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении, распространенном Ассоциацией друзей Азербайджана в Румынии и румынским представительством Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы, выражена серьезная обеспокоенность в связи с террористическим актом, в результате которого был убит начальник службы безопасности нашего посольства Орхан Аскеров и ранены двое других сотрудников.

Наши соотечественники решительно осудили тот факт, что Исламская Республика Иран занимает по отношению к независимому азербайджанскому государству одинаковую с агрессорской Арменией позицию, призвали румынскую общественность и международное сообщество предпринять действенные шаги для скорейшего привлечения к ответственности виновных в преступлениях, направленных против мира и стабильности в регионе.