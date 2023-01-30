Нападения на дипмиссии неприемлемы

Исландия осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится на странице министерства иностранных дел Исландии в Twitter.

"Нападения на дипломатические миссии неприемлемы. Мы выражаем соболезнования семье погибшего и желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.