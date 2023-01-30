Азербайджанские диаспорские организации в Европе распространили заявление

Азербайджанцы, проживающие в Европе, распространили заявление в связи с вооруженным нападением, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в заявлениях, распространенных "Азербайджанским домом Осло", Молодежной организацией азербайджанцев Норвегии (МОАН) и Координационным советом скандинавских азербайджанцев Норвегии, Ассоциацией друзей Азербайджана в Румынии и Координационным советом азербайджанцев Восточной Европы в Румынии, Всемирным Комитетом бокса имени Гейдара Алиева в Германии и Культурной ассоциацией азербайджанцев мира "Хары-бюльбюль" в Чехии, была выражена глубокая обеспокоенность террористическим актом, повлекшим за собой убийство начальника Службы безопасности посольства Азербайджана Орхана Аскерова и ранение двух сотрудников.

Резко осуждая действия Ирана по отношению к независимому Азербайджану с той же позиции, что и Армения, наши соотечественники призвали европейскую общественность и международное сообщество предпринять в кратчайшие сроки практические шаги по привлечению к ответственности тех, кто несет ответственность за преступления, направленные против мира и стабильности в регионе.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.