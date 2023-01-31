https://news.day.az/politics/1533539.html Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам - Чавушоглу
Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам - Чавушоглу
В будущем Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на Дипломатическом форуме в Анталье.
"Трехсторонние и четырехсторонние форматы между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном принесут большую пользу региону. Поскольку Северный коридор больше не является альтернативой, мы попытались расширить использование Транскаспийского коридора. В будущем Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам. Средний коридор станет еще более значимым в будущем", - сказал Чавушоглу.
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