Иран препятствует открытию Зангезурского коридора, однако этот коридор будет открыт

Иран создает препятствия для открытия Зангезурского коридора, однако эти вопросы также будут преодолены и Зангезурский коридор будет открыт.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам член Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Он отметил, что Азербайджан уже не тот, что был 30 лет назад.

"Турция всегда рядом с Азербайджаном. Откроется и Зангезурский коридор, и мы на наших автомобилях поедем из Турции в Азербайджан", - подчеркнул он.