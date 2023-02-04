https://news.day.az/politics/1534944.html Иран препятствует открытию Зангезурского коридора, однако этот коридор будет открыт - Шамиль Айрым
Иран препятствует открытию Зангезурского коридора, однако этот коридор будет открыт - Шамиль Айрым
Иран создает препятствия для открытия Зангезурского коридора, однако эти вопросы также будут преодолены и Зангезурский коридор будет открыт.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам член Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.
Он отметил, что Азербайджан уже не тот, что был 30 лет назад.
"Турция всегда рядом с Азербайджаном. Откроется и Зангезурский коридор, и мы на наших автомобилях поедем из Турции в Азербайджан", - подчеркнул он.
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