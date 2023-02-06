https://news.day.az/politics/1535518.html Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с землетрясением в Турции
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с землетрясением в Турции
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с землетрясением в Турции, сообщает в понедельник Day.Az.
"Да упокоит Аллах души погибших!" - говорится в публикации.
Отметим, что число погибших при землетрясении в Турции магнитудой 7,7 достигло 1498 человек, пострадавших - 8 533. Подземные толчки вызвали серьезные разрушения в 10 провинциях страны.
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