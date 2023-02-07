https://news.day.az/politics/1535672.html В Азербайджанской Армии проверена боеготовность - ВИДЕО
В Азербайджанской Армии проверена боеготовность - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год в воинских частях и родах войск азербайджанской армии были проведены практические занятия в связи с новым учебным периодом.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, основное внимание на занятиях уделяется совершенствованию боеготовности войск с целью оперативного предупреждения возможных угроз, а также обеспечению устойчивого, бесперебойного и оперативного управления подразделениями.
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