Гейдар Алиев проделал неоценимую работу для повышения авторитета нашего государства

Источник: Агентство международной информации Trend

Гейдар Алиев сделал многое для повышения авторитета государства. После прихода к власти великого лидера в 1969 году в стране произошли серьезные изменения.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в пятницу в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева при Министерстве науки и образования Азербайджана, академик Вагиф Аббасов.

Политика Гейдара Алиева была многовекторной, в ней были четко определены основные приоритеты. Он знал, что могущественное будущее государства невозможно без должного формирования нефтяной стратегии. Если азербайджанский язык не будет объявлен государственным, народ может забыть свой язык. Требовалось большое мужество, чтобы внести изменения в Конституцию и утвердить азербайджанский язык в качестве государственного, в таком государстве, как СССР. Среди представителей других национальностей в руководстве СССР не было никого столь авторитетного человека, как Гейдар Алиев. В управленческой машине советского правительства практически все были уничтожены, но они не смогли уничтожить Гейдара Алиева, потому что в то время он знал, как следует действовать. Со временем была построена нефтяная стратегия, открыты новые месторождения, привезены из-за рубежа самые современные установки", - сказал он.

Аббасов также отметил, что в годы независимости, когда был заключен "Контракт века" - проект великого лидера Гейдара Алиева, страна находилась в самом тяжелом положении.

"Заключение этого договора в период прекращения огня дало гарантию сегодняшней победы. При заключении "Контракта века" политики многих стран выступали против него, и пытались этому воспрепятствовать. Эти круги впоследствии умоляли нас, хотели присоединиться к этим договорам, и сотрудничать с нами. Правильная нефтяная стратегия, заложенная великим лидером в тот период, успешно продолжалась и в последующие годы, она продолжается и сегодня. Договора, заключенные в недавнем прошлом с европейскими странами, а также с Туркменистаном, также являются значимыми", - добавил он.

Академик также рассказал о неоценимом вкладе Гейдара Алиева в сферу науки и образования.

"Следует особо подчеркнуть, что в Азербайджане до Гейдара Алиева не было руководителя, который ценил бы высшее образование, науку. При нем улучшились жилищные условия сотен ученых, они были удостоены государственных наград. Были выдвинуты способные, образованные люди в научной сфере. Это, безусловно, дало стимул ученым, в республике произошел скачок в развитии сферы образования", - сказал он.

Аббасов подчеркнул, что азербайджанское государство, созданное великим лидером Гейдаром Алиевым, на сегодняшний день является сильным и могущественным.

"У нас развитая экономика, промышленность, сильная армия. Все эти факторы также неуклонно повышают авторитет Азербайджана в мировом масштабе. Каждый из них является результатом очень сильной внутренней и внешней политики великого лидера и Президента Ильхама Алиева",- сказал он.