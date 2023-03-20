Армянская диаспора в РФ сеет зерно раздора между Россией и Турцией

Армянский пропагандист, горлопан и провокаторствующий "политолог" Семен Багдасаров неустанно работает на разжигание конфронтационных моментов в отношениях России с ее ключевыми партнерами и союзниками. Продолжая сеять ахинею в передаче Соловьева, на этот раз он предложил Москве напасть на Турцию и вернуть "исторические земли".

Чудовищное землетрясение, произошедшее в турецких провинциях, показало, насколько люди в мире умеют сочувствовать и помогать странам в случае жесткой необходимости и критических ситуациях. К армянам, к сожалению, это не относится - они смеялись, радовались, праздновали, показывая невежество. А некоторые, как видим, вовсе показывают свою захватническую сущность, постоянно предъявляя территориальные претензии чуть ли не ко всем странам в мире.

"Исторически принадлежит нам", - любимая фраза, которую можно услышать из уст "древнейших на планете".

И это говорит человек, представляющийся россиянином, отстаивающий якобы интересы РФ. В интересы Москвы никогда не входит разжигание войны с Турцией, отношения с которой имеют для России важное, стратегическое значение. Шизофреник Багдасаров опять доказывает, что он отражает не российские, а армянские интересы. Таким образом, он провоцирует конфликтные моменты в отношениях России не только с Турцией, но и с мусульманским миром.

Багдасаров, сидя в Москве, представляясь российским экспертом, нагнетает атмосферу враждебности, подогревает амбиции армянских шовинистов, тем самым бросая тень на Россию. Если в России позволяют таким опасным отщепенцам, вещая от ее имени, призывать к войне, то ответственность возлагается, прежде всего, на кураторов российских СМИ.

Пока этот дашнак пользуется такими привилегиями в информационном пространстве РФ, он будет максимально использовать предоставленные ему возможности во имя армянства.

Сколько бы Багдасаров ни называл себя "русским патриотом", прикрываясь русским именем и измененной фамилией с "-ян" на "-ов", он выступает как проводник не российских интересов. Он перешел абсолютно все границы и является агентом, который заинтересован в том, чтобы Россия бесконечно втягивалась в войны и не имела дружеских отношений.

Надеемся, что в Москве все-таки отреагируют и начнут обращать внимание на всю эту компанию армянских пропагандистов, вредящих стране и долгие годы обманывающих россиян. Таких как Багдасаров, надо судить по соответствующим статьям УК РФ. В крайнем случае - выслать их на историческую родину в Армению, где их, кстати, тоже ненавидят. Российское медиапространство, в которое пустили корни агенты армянского лобби, только оздоровеет без всех этих паразитов. А пока они будут продолжать пользоваться привилегиями в российских СМИ, максимально использовать предоставленные им возможности, чтобы дискредитировать политику России.