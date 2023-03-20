Джейхун Байрамов отправился в Брюссель

20 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Брюссель (Бельгия).

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана.

Министр примет участие в международной конференции доноров "Вместе для людей Турции и Сирии" в Брюсселе.