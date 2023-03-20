https://news.day.az/politics/1548270.html Джейхун Байрамов отправился в Брюссель
Джейхун Байрамов отправился в Брюссель
20 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Брюссель (Бельгия).
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана.
Министр примет участие в международной конференции доноров "Вместе для людей Турции и Сирии" в Брюсселе.
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