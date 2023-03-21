Азербайджан призывает Армению вернуться за стол переговоров, а не заниматься манипулированием международным общественным мнением.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в интервью французскому телеканалу France 24.

"Азербайджан предложил подписать мирное соглашение с Арменией на основе основополагающих норм и принципов международного права. Безусловно, одним из таких принципов является уважение территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ друг друга", - сказал он.

Эльчин Амирбеков отметил, что Азербайджан ценит любую помощь и содействие в преодолении существующих трудностей с Арменией в целях подписания мирного договора, проект которого был представлен Еревану почти год назад.

"Усилия США очень приветствуются, благодаря этим усилиям госсекретарь Блинкен пригласил и организовал встречу Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна в Мюнхене в феврале, чтобы подтвердить приверженность США помочь двум странам наконец достичь мира. Конечно, есть еще один игрок - ЕС во главе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который инициировал трехстороннюю Брюссельскую платформу мира. За короткий срок Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пашинян четыре раза встречались в Брюсселе и добились определенных положительных результатов", - сказал он.

Эльчин Амирбеков отметил, что, к сожалению, с ноября прошлого года Армения блокирует все попытки вновь организовать встречи для обсуждения мирного процесса.

"Вместо того, чтобы встретиться с азербайджанской стороной для обсуждения деталей мирного соглашения, они занимаются дипломатической перепиской, присылают свои комментарии к нашему проекту по почте. Я думаю, что все дипломаты согласятся с тем, что лучший способ уладить разногласия - это сесть за стол переговоров. Поэтому мы надеемся и призываем Армению вернуться за стол переговоров, а не заниматься манипулированием международным общественным мнением. Происходящее на Лачинской дороге является следствием нарушения Арменией положений трехстороннего заявления, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, Президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пашиняном в ноябре 2020 года", - сказал он.

Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись интервью: