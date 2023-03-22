Саморазоблачение армян: потерявшийся военнослужащий нашелся

Минобороны Армении сегодня распространило информацию о военнослужащем, который по информации армян вчера якобы "был взят в плен азербайджанской стороной", передает Day.Az.

"Заблудившийся 21 марта при подвозе на автомобиле продуктов питания на боевую позицию военнослужащий, 22 марта был найден в результате поисково-спасательных работ. Жизни военнослужащего ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что вчера минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о том, что якобы 21 марта военнослужащий ВС Армении "заблудившись, приблизился на транспортном средстве к позициям подразделений азербайджанской армии и был взят в плен".