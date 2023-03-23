МИД Азербайджана ответил Армении

Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна перестать пытаться вмешиваться в дела Азербайджана касательно контактов с армянскими жителями Карабахского региона страны с целью их реинтеграции, препятствовать этому.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ в связи с необоснованными претензиями, высказанными премьер-министром Пашиняном 23 марта.

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