В Баку ответили на провокационные заявления Пашиняна
Чтобы достичь мирного договора, Армения должна вести переговоры добросовестно.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в ответ на твит премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"В нашем регионе должно преобладать уважение к территориальной целостности и суверенитету, и любая эскалация должна решаться на основе норм и принципов международного права. Международное сообщество поддерживает этот нарратив", - написал он.
Отметим, что ранее Пашинян написал на своей странице в Twitter, что будет мирный договор между Арменией и Азербайджаном, и он будет основан на совместных официальных заявлениях, принятых на высшем уровне.
"Новой эскалации не будет! Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив", - написал Пашинян.
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