https://news.day.az/politics/1550548.html Глава МИД Израиля посетит Азербайджан
Глава МИД Израиля посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ближайшие дни посетит Азербайджан.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с совместным заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
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