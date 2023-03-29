Мы благодарны Израилю за поддержку позиции Азербайджана во Второй Карабахской войне - Джейхун Байрамов
Мы благодарны Израилю за поддержку позиции Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.
Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.
В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.
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