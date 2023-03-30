Азербайджан взял под контроль ряд высот и территорий на границе с Арменией

В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.