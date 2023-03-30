https://news.day.az/politics/1550823.html Азербайджан взял под контроль ряд высот и территорий на границе с Арменией - Минобороны
Азербайджан взял под контроль ряд высот и территорий на границе с Арменией - Минобороны
В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
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