Палестина - одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.

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