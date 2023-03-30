https://news.day.az/politics/1551009.html Палестина - одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном - Джейхун Байрамов
Палестина - одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном - Джейхун Байрамов
Палестина - одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.
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